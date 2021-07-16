شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية الآن ليتجه نحو اختبار محتمل لمقاومة النطاق الجانبي عند 1.3890، ولا يزال سيناريو الحركة الجانبية مسيطراً على المدى اللحظي إلى أن يؤكد السعر تخطي المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 1.3805 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي