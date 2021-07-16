الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية الآن ليتجه نحو اختبار محتمل لمقاومة النطاق الجانبي عند 1.3890، ولا يزال سيناريو الحركة الجانبية مسيطراً على المدى اللحظي إلى أن يؤكد السعر تخطي المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 1.3805 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

 

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3920

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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