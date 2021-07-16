شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الجمعة 16-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 16-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك وفقا للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزى المصرى في بيان رسمى، اليوم الجمعة، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.