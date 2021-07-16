شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتعافى – تحليل - 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل ملحوظ يوم أمس بعد التماسك فوق مستوى 0.9135، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن اختراق 0.9200 مطلوب لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 0.9265.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9140 والمقاومة 0.9240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد