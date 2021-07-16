شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من حاجز 0.7400 يوم أمس، ويظهر ميلاً صاعداً طفيفاً الآن متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق 0.7500 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 0.7375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7375 والمقاومة 0.7480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط