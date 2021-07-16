شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 72.75، ويشكّل السعر نموذج قمة مزدوجة يدعم فرص امتداد الموجة التصحيحية الهابطة على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 71.20 بشكل مباشر.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 74.70 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.70 والمقاومة 74.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط