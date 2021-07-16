شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصل إلى الهدف – تحليل - 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يصل سعر النفط إلى مشارف الهدف المنتظر عند 71.05، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للارتفاع الذي تم قياسه من 61.54 إلى 76.95، ويقع السعر تحت ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص كسر المستوى المذكور وامتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 69.25.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات دون 73.30 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 72.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط