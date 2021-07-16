شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز الهدف الأول – تحليل - 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من اختراق مستوى 1825.15 وإغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليدعم فرص امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، والتي تنتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، بانتظار التوجه نحو 1860.00 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 1825.15 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مناطق 1809.00 وقد يمتد إلى 1797.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1815.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد