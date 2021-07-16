شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليلامس حاجز 1.2600، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.2650.

نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.2500 كشرط أول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2520 والمقاومة 1.2650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد