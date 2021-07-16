شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يفقد العزم – تحليل - 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين دون حاجز 110.00، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بزيارة مستوى 109.22.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 110.65 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط