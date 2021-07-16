شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالتذبذب – تحليل - 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 1.3805 والمقاومة 1.3890، لنرجّح سيطرة الميل الجانبي على المدى اللحظي إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الهابطة التي يتواجد هدفها التالي عند 1.3670، بينما يمثل اختراق المقاومة عامل إيجابي سيقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.3960.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي