شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الانخفاض – تحليل - 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 في الجلسات الماضية، ليقترب من الهدف الأول المنتظر عند 1.1780، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1.1700.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1888 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط