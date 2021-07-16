شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولا لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين والأنظار على المؤتمر الصحفي لكورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا يزال بصدد ثاني خسائر أسبوعية له على التوالي أمام اليابان الياباني عقب قرارات وتوجهات بنك الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 109.99 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.84، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.07، بينما حقق الأدنى له عند 109.73، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 109.83.

هذا وتابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 15-16 تموز/يوليو بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعات المركزي الياباني، وتتوجه الأنظار حالياً للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.7% في أيار/مايو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 1.3% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 86.5 مقابل 85.5 في حزيران/يونيو الماضي، والكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.