شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو بصدد خسائر أسبوعية أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد خسائر أسبوعية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:13 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1810 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1812، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1802، بينما حقق الأعلى له عند 1.1817.

هذا ونتطلع من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى 5.27 مليار يورو مقابل 5.87 مليار يورو في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 1.9% دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 2.0% في أيار/مايو الماضي.

ووفي نفس السياق، فقد تؤكد أيضا القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين على نمو 0.9% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو ومقابل نمو 1.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، ويأتي ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري لاقتصاديات المنطقة ككل تقلص الفائض إلى ما قيمته 7.9 مليار يورو مقابل 9.4 مليار يورو في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.7% في أيار/مايو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 1.3% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.2% في نيسان/أبريل، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 86.5 مقابل 85.5 في حزيران/يونيو الماضي، والكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.