شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأدنى لها في أسبوع مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ الثامن من تموز/يوليو وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات الأخيرة في تحالف أوبك+ ولتطورات جائحة كورونا بالأخص في آسيا.

وفي تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 0.28% لتتداول عند مستويات 71.68$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.48$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 71.65$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.40% لتتداول عند 73.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 73.18$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 73.47$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.57 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.58، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.62.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.7% في أيار/مايو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 1.3% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 86.5 مقابل 85.5 في حزيران/يونيو الماضي، والكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في التاسع من تموز/يوليو اتساع العجز إلى نحو 7.9 مليون برميل مقابل نحو 6.9 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى نحو 4.3 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 437.6 مليون برميل، ولتعد المخزونات 8% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 1% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 3.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأربعاء بيان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والذي أفاد بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع تحالف أوبك+ حيال تمديد اتفاق إمدادات النفط، موضحاً عبر البيان أن "المداولات والمشاورات جارية بين الإطراف المعنية"، ويذكر أن البيان جاء بعد تقارير تطرقت في وقت سابق لكون السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط يمنح أبو ظبي خط أساس جديد للإنتاج للسماح بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية 2022.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع الأسبوع أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً أن الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي يرصد به ارتفاع للإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:00 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 188.13 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,059,339 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3,402 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 2 منصة إلى 378 منصة، لتعكس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وثاني ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.4 مليون برميل يومياً، والذي يعد أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2020.

إلا أن الإنتاج الأمريكي للنفط لا يزال تعكس تراجع 1.7 مليون برميل يومياً أو 15% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس الماضي عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.