شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أحر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والأنظار على حديث كورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج اليوم الجمعة عقب قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني وعلى أعتاب المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع الأسبوع أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً أن الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي يرصد به ارتفاع للإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:00 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 188.13 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,059,339 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3,402 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.03% ليخسر 0.57 نقطة ويصل إلى المستوى 1,939.04، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.80% ليخسر هو الأخر 225.42 نقطة ويصل إلى المستوى 28,053.67.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.34% ليخسر 17.59 نقطة ويصل إلى المستوى 5,133.87، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.02% ليخسر هو الأخر 0.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,563.79.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.41% ليربح 115.13 نقطة ويصل إلى المستوى 28,111.40، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.64% ليخسر 21.11 نقطة ويصل إلى المستوى 3,265.11.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.01% ليربح 1.11 نقطة ويصل إلى المستوى 12,672.27، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.03% ليربح هو الأخر 1.98 نقطة ويصل إلى المستوى 7,337.90.