شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الياباني يثبت أسعار الفائدة والأنظار على المؤتمر الصحفي لكورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 15-16 تموز/يوليو البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعات المركزي الياباني، وتتوجه الأنظار حالياً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني.