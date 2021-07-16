شكرا لقرائتكم خبر عن تتراوح بين 2 لـ 4 ساعات.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتراوح فترة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود مــن حوالى ساعتين إلـــى أربـــــع ساعـــات حسب نوع السيــارة وفيما يلي خطوات التحويل والتي كانت كالتالى..

1- فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل

2- استلام السيارة من العميل فى نفس يوم التحويل.

3- تركيب طقم التحويل وتثبيت إسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

4- يتم شحن السيارة بالغاز ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

5- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم فى الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات.

7- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.