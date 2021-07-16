الاقتصاد

تتراوح بين 2 لـ 4 ساعات.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى

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القاهرة - سامية سيد - يتراوح فترة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود مــن حوالى ساعتين إلـــى أربـــــع ساعـــات حسب نوع السيــارة وفيما يلي خطوات التحويل والتي كانت كالتالى..

 

 

1- فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل 

 

2- استلام السيارة من العميل فى نفس يوم التحويل.

 

3- تركيب طقم التحويل وتثبيت إسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

 

4- يتم شحن السيارة بالغاز ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

 

5- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم فى الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات.

 

7- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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