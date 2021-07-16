شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأدنى له في ثمانية أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 0.6998 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6985، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7029، بينما أن حقق الزوج الأدنى له عند 0.6978، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6984.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى 60.7 مقابل 58.6 في أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.8% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.7%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.3% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة للربع الأول والتوقعات عند 0.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.7% في أيار/مايو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 1.3% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، وبالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 86.5 مقابل 85.5 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، والكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.