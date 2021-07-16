شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو أسعار المستهلكين في نيوزيلندا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.8% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.7%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة السابقة.