الاقتصاد

تسارع نمو أسعار المستهلكين في نيوزيلندا بخلاف التوقعات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو أسعار المستهلكين في نيوزيلندا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.8% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.7%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة السابقة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا