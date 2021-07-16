شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرة "حياة كريمة" فى 8 نقاط.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مبادرة "حياة كريمة" تعد الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالى 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصرى.
1- تستهدف مبادرة حياة كريمة تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.
2- تستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال 3 اعوام
3- 55 مليون مواطن عدد المستفيدين من المبادرة في القرى
4- 700 مليار جنيه التكلفة الكلية للمباردة
5- تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر
6- 51 مركزا بإجمالى 18 مليون مواطن على مستوى 20 محافظة خلال العام الأول
7- بلغت تكلفة المرحلة الاولى للمبادرة والتى شملت 375 قرية 7.1 مليار جنيه
8- بلغ متوسط نصيب المواطن منها حوالى 1660 جنيها من المرحلة الأولى