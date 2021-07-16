شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» يقود التضخم للارتفاع 6.2 % في يونيو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2021 بنسبة 6.2 % مقارنة بنظيره من العام الماضي وهو أعلى من شهر مايو 2021 الذي سجل ارتفاعا بنسبة 5.7 %، مشيرة إلى أن المؤشر لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو عام 2020م، فيما يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6 % وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1 %.

وقالت الهيئة في تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2021: إن قسم النقل سجََّل ارتفاعا بنسبة 22.6 % متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 10.6 %، وأسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 56.2 %، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار وقود وزيوت تشحيم معدات النقل الشخصية بنسبة 110.7 %، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر، إذ يصل معدل التضخم السنوي إلى 3.4% عند استبعاد تأثير أسعار النقل على المؤشر العام للأسعار.

وأشار التقرير إلى أن قسم الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا بنسبة 8.1 % متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 8.0 %، فيما سجََّل قسم التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 12.3 % متأثرا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 13.5 %، بينما سجََّل قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 13.2 % متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 15.4 %، في حين سجََّل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعا بنسبة 7.9 % متأثرا بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 9.9 %.

ووفقا للتقرير فإن قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة سجل ارتفاعا بـنسبة 4.5 % متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 13.7 %، في حين سجل قسم التعليم انخفاضا بنسبة 9.1 % متأثرا بانخفاضات في أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 14.3 %، والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11%، وكذلك سجَّل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة 2.3 % متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.4 %.

وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2021 شهد استقرارا نسبيا مقارنة بشهر مايو إذ ارتفع بنسبة 0.2 %، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم النقل بنسبة 1.8 %، والذيَّ تأثر بدوره بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.5 %، وكذلك لزيادة أسعار وقود وزيوت تشحيم معدات النقل الشخصية بنسبة 4.6 %.

وبحسب التقرير ارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 %، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.3 %، وارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 %، في حين انخفضت أسعار المستهلك في كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.4 %، وقسم التبغ بنسبة 0.7 %، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4 %، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 %، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2 %، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1 %، ولم تسجل أسعار خدمات التعليم، والصحة أي تغير نسبي يذكر في شهر يونيو 2021.

من ناحية أخرى ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر يونيو 2021م بنسبة 19.8 % مقارنة بنظيره من العام الماضي يونيو 2020 على أساس سنوي، وهو أعلى من المعدل في شهر مايو 2021م؛ الذي كان 17.5 %، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 25.4 %؛ وذلك نظرا لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع شهر يوليو 2020م. ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة فإن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجل أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة 25.4 % خلال الـ 12 شهرا الماضية حتى شهر يونيو 2021م، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 79.6 %، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 28.4 % وذلك لثقلها في المؤشر.

وقال التقرير إن باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجل ارتفاعا بنسبة 20.5 % نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 43.6 %، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 12.5 %، في حين سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 10.3 % نتيجة لارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات، والزيوت والدهون بنسبة 13.6 %، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 9.3 %.وأضاف التقرير أن باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك سجل ارتفاعا بنسبة 9.4 % متأثرا بارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 18.3 %، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 6.3 %، فيما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 16.0 % نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 16 %.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 2 % على أساس شهري في شهر يونيو 2021م متأثرا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 3.1 % عن الشهر السابق؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9.1 %، في حين سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة 1.8 % وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 4.8 %، وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 1.1 %؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1.9 %، كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 0.2 %، وكذلك سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة1 %.