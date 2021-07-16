شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: أولوية لتطوير قطاع الأسمدة بالشركات لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركز وزارة قطاع الأعمال العام، على تطوير العديد من القطاعات بالشركات التابعة، خاصة قطاعات الكيماويات والأسمدة ولا سيما أن بعض الشركات تعانى من تقادم الآلات والمعدات، مما يستلزم تحديثها بشكل شامل.

وحول تفاصيل تطوير شركات الأسمدة، أشار عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، أن خطط تطوير شركتى النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة على رأس أولويات الشركة القابضة، خاصة أن قطاع الأسمدة من القطاعات الواعدة والقوية اقتصاديا.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، عقد اجتماعا لمتابعة مشروعات التطوير بشركات الأسمدة التابعة للوزارة، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيسى مجلسى إدارة شركتى النصر وكيما للأسمدة والعضوين المنتدبين.

أضاف رئيس القابضة الكيماوية إنه جارى المضى قدما فى مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة فى موقعها الحالى بمدينة طلخا في الدقهلية، حيث أن مناقصة التطوير فى مراحلها النهائية للترسية على إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الأسمدة لعمل دراسة متكاملة عن احتياجات التطوير بالشركة.

أضاف عماد الدين مصطفى إن هناك مشروع لتطوير شركة النصر للأسمدة بمحافظة السويس والبالغ تكلفته التقديرية المبدئية 150 مليون دولار ، بالإضافة إلى تطورات مشروع إنتاج الأمونيا بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن مصنع "كيما 2" للأسمدة بأسوان يعمل اعلى من الطاقة القصوى لإنتاج الأمونيا واليوريا، حيث وصلت معدلات إنتاجه خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 105%.

يشار إلى أن مصر تنتج 23 مليون طن سماد أزوتى ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا وتصدر سنويا بنحو 2 مليار دولار.