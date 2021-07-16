شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض بعد بيانات أقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وأظهرت بيانات أيضا انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 360 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 386 ألف طلب في القراءة السابقة بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 350 ألفا.



وارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6%.



وفي سياق منفصل، استعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي بالأمس والتي أكد من خلالها على أن التضخم ارتفع بسبب عوامل مؤقتة وأن البنك المركزي سيواصل العمل بسياسته النقدية الحالية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2% أو ما يعادل 1.48 سنتا وأغلق عند 71.65 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.9 دولار وأقل سعر عند 71.5 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول 1.7% أو ما يعادل 1.29 سنتا وأغلق عند 73.74 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.5 دولار وأقل سعر عند 73.1 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 34987 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34990 نقطة وأقل مستوى عند 34762 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 4360 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4369 نقطة وأقل مستوى عند 4340 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 14543 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14650 نقطة وأقل مستوى عند 14451 نقطة.