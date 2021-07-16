شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بأكثر من 1% متأثرة بصعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت وكالات الأرصاد الجوية عن توقعاتها ببرود الطقس وتساقط أمطار غزيرة لا سيما على ولايات الغرب والوسط التي تشهد مساحات شاسعة مزروعة بالحبوب.



يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومكافحة السلالات المتحورة التي ظهرت في الفترة الماضية والتي من أبرزها سلالة "دلتا" سريعة التفشي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول عند التسوية بنسبة 1.1% وأغلقت السلعة الزراعية جلسة الخميس عند 5.64 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 5.71 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.61 دولار.