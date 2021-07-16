شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة رغم صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأظهرت بيانات أيضا انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 360 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 386 ألف طلب في القراءة السابقة بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 350 ألفا.



وارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6%.



وفي سياق منفصل، استعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي بالأمس والتي أكد من خلالها على أن التضخم ارتفع بسبب عوامل مؤقتة وأن البنك المركزي سيواصل العمل بسياسته النقدية الحالية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 26.4 دولار للأوقية.