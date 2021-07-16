شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في اعقاب صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر التغير في طلبات إعانة البطالة بالمملكة المتحدة سجل انخفاضا بنحو 114.8 ألف طلب في حين أشارت التوقعات إلى انخفاض بنحو 32.5 ألف طلب.



وارتفع معدل البطالة إلى 4.8% خلال الشهر الماضي في بريطانيا بينما توقعت الأسواق استقرار المؤشر عند 4.7% دون تغيير.



وارتفع متوسط الدخل في بريطانيا بنسبة 7.3% خلال يونيو/حزيران متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 7.1%.



بالمقارنة، أظهرت بيانات أيضا انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 360 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 386 ألف طلب في القراءة السابقة بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 350 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3825، وسجل أعلى سعر عند 1.3899 في حين سجل أقل سعر عند 1.3804.