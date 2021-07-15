شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره بعد حل الخلافات داخل "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى الخام على خسائره في الوقت الذي يتوقع فيه محللون زيادة الإنتاج الإماراتي بعد حل الخلافات مع السعودية ضمن تحالف "أوبك بلس".



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 7.9 مليون برميل إلى 437.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.9 مليون برميل.



هذا، وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن السعودية والإمارات تمكنتا من حل الخلاف بينهما بشأن سياسة الإنتاج، وذلك عن طريق تحديد مستوى إنتاج مرجعي أعلى للإمارات عند 3.65 مليون برميل يوميا بعد انتهاء العمل باتفاق "أوبك بلس" الجاري والذي سينتهي في أبريل/نيسان عام 2022.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 17:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 72.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.9 دولار وأقل سعر عند 71.5 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول 0.8% إلى 74.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.5 دولار وأقل سعر عند 73.1 دولار.