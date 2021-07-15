شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: الأمم المتحدة تعتبر حياة كريمة من أفضل سبل تطبيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بمجلس الإدارة ، أن الأمم المتحدة تعتبر أن هذه المبادرة واحدة من أفضل ممارسات تطبيق التنمية المستدامة في العالم، موضحا أن هذا الاختيار يستند لمعايير دولية تراعى كل جوانب التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر وتراعى فرص وتكافئ هذه الفرص بأن تتيحها لكافة الناس.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال احتفالية مبادرة حياة كريمة، أن المبادرة تركز على الاهتمام بكل ما يرتبط بتطوير نوعية الحياة سواء بالقرى والمدن الصغيرة والأحياء وبالتالي كان اختبار الأمم المتحدة للمبادرة وأنها من أفضل الممارسات خاصة لأن لديها برنامج زمنى وليس مفتوحة .

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن المبادرة بدأت في 2019 وتنتهى في 2024 بجانب تركيزها على فرص العمل ، وسوف تساهم في تزايد معدلات النمو الأكثر شمولا للكافة .

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.