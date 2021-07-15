شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تنفيذ 360 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن كريم" بتكلفة 72 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه برفع كفاءة المنازل غير اللائقة في الريف المصرى، موضحاً أن التدخل الثالث في المشروع القومى "حياة كريمة"، هو الحياة الاجتماعية المتمثلة في "سكن كريم"، وتابع: "الفكر الجديد في "سكن كريم"، يتمثل في بناء 3 طوابق بدلاً من مبنى أرضى واحد".

وأضاف رئيس الحكومة، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، أن مبادرة "حياة كريمة"، وجدت 120 ألف منزل يحتاجون إلى تطوير، وعليه جاءت فكرة بناء أكثر من طابق على المساحة ذاتها لكل منزل لتوفير وحدات سكنية، وتابع: "وعليه تمكنا من مضاعفة 120 ألفا إلى 3 أضعاف.. 360 ألف وحدة على ذات المسطح بتكلفة 72 مليار جنيه، وتابع: "توجيه من الرئيس أنه لا يرضينا أن يعيش أهلنا في أمكان لا تليق بهم".

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.