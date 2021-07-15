شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه رغم صدور بيانات أقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أقل من التوقعات.



وأظهرت بيانات أيضا انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 360 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 386 ألف طلب في القراءة السابقة بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 350 ألفا.



وارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6%.



وفي سياق منفصل، استعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي بالأمس والتي أكد من خلالها على أن التضخم ارتفع بسبب عوامل مؤقتة وأن البنك المركزي سيواصل العمل بسياسته النقدية الحالية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.