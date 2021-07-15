شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتراجع رغم بيانات التوظيف الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية أكدت استمرار التحسن في سوق العمل الأسترالي.



وأعلنت وزارة العمل الأسترالية اليوم إضافة الاقتصاد 29.1 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 19.7 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 4.9% في الشهر الماضي من 5.1% في مايو/أيار مقارنة بتوقعات استقرار البطالة دون تغيير.



وسجل مؤشر توقعات التضخم الأسترالية 3.7% الشهر الماضي من 4.4% في مايو/أيار.



هذا، وكشفت بيانات أيضا عن أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني سجلت نموا بنسبة 7.9% في الربع الثاني بيما توقع محللون نموا بنسبة 8%، وذلك مع الأخذ في الاعتبار استفادة الاقتصاد الأسترالي بشكل كبير من نظيره الصيني.



وارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 8.3% خلال الربع السنوي الثاني، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1%، في حين استقر معدل البطالة عند مستوى 5%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.742.