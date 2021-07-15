الخطوط السعودية تتفق مع جنرال إلكتريك لتعزيز تحولها الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الخطوط السعودية اتفاقية شراكة مع شركة جنرال إلكتريك الرقمية، المتخصصة في البرمجيات الصناعية، لتطبيق حلول سجلات أصول برامج الطيران ( Aviation Software Asset Records).

ويمكن للخطوط السعودية تبسيط عملية إدارة سجلاتها عبر نظام «سجلات أصول برامج الطيران» الذي يقدم حلا واحدا قائما على السحابة لتحقيق ذلك، وتتمكن «السعودية» من رقمنة جميع سجلات الصيانة وفهرستها وأرشفتها ومطابقة هذه السجلات مع نظام الصيانة والخدمات الهندسية المرتبط، كما تتمكن من ربط سجلات وبيانات العمليات الداخلية والخارجية وتيسير عملية توثيقها.

وتستفيد الخطوط السعودية عبر استخدام سجلات أصول برامج الطيران، العديد من المزايا بحيث تشمل تقليل النفقات العامة لإدارة السجلات، وتوفير وقت الأعمال الهندسية، واسترجاع البيانات بسهولة، وتحسين نقل الأصول بين شركة الطيران والجهات الأخرى، وستستخدم نظام نقل الأصول لتبسيط وتيسير سبل إدارة وثائق الأصول المؤجرة، بالإضافة إلى إدخال برمجيات اتصال الصيانة والإصلاح والعمليات، وإدارة سير العمل، وأنظمة المراقبة والتقييم، وعلاوة على ذلك تتضمن هذه الحلول الحصول على خدمات الخبراء المتمرسين لرقمنة جميع الأعمال ومساعدة فريق «السعودية» في إدارة المهام اليومية لعمليات السجلات التقنية ومجموعات نقل الأصول.

وسيتيح اتصال الصيانة والإصلاح والعمليات بالتوسع نحو أنظمة سحابية إضافية، إلى جانب إدارة سير العمل للمستخدمين بإدارة عملية تصحيح الأخطاء ومعالجة الوثائق الورقية بين الناقل ومقدمي الصيانة الخارجيين، وتتيح أنظمة المراقبة والتقييم الاستعلام عن قواعد بيانات الإنتاج لأنظمة المراقبة والتقييم لتعزيز دقة الفهرسة الالكترونية، وربط الوثائق السابقة بقاعدة البيانات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي المهندس أحمد الوسيه إن الشراكة مع «جنرال إلكتريك» ستمكننا من التحول نحو حلول بسيطة ورقمية لإدارة سجلات أصول الطائرات، كما أن وجود واجهات رقمية بالكامل تقدم وصولا إلى أرشيف سجلات الطائرات مع سهولة التحول بين مزايا عديدة وسجلات وبيانات مختلفة، هي عناصر أساسية ضمن أي منهجية متكاملة لتوسيع أسطول الطائرات وتحديثها.

وأضاف أن سجلات أصول برامج الطيران سوف تمكن «السعودية» من تبسيط إدارة السجلات، بدءا من تخزين وتصحيح البيانات، إلى البحث والتكامل مع الموردين، والتواصل مع العمليات والأنظمة الراهنة، والتكامل بسهولة مع سير العمل، كما ستستفيد بشكل كبير من البيانات الدقيقة وتتمكن من إجراء تحليل عميق لتدفق البيانات والمعلومات لتحسين العمليات.

وقال المدير العام لأعمال برامج الطيران في شركة جنرال إلكتريك الرقمية أندرو كولمان : يتوج هذا التعاقد شراكة مهمة بالنسبة لشركتنا باعتبار أن «السعودية» هي من أكبر شركات الطيران في المنطقة، كما تتوج هذه الاتفاقية مثالا تقتدي به الشركات الأخرى الساعية لاستشراف مستقبل قطاع الطيران من خلال العمليات المستدامة، وتطبيق أرقى ممارسات قطاع الطيران المثبتة على التقنيات الناشئة، ومواكبة الزخم الرقمي المتصاعد حول العالم.

8 فوائد لاستخدام سجلات أصول برامج الطيران:

