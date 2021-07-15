شكرا لقرائتكم خبر تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع الاتفاقية كل من رئيس المدينة المكلف الدكتور منير الدسوقي، ومحافظ المؤسسة المهندس عبدالله العبدالكريم، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين رفيعي المستوى.
وتعد منظومة إنتاج الخفجي إحدى أكبر منظومات إنتاج الطاقة الشمسية، حيث تتميز ببنيتها التحتية بقابلية للتوسع وزيادة السعة الإنتاجية إلى 90 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، كما حققت خفضا في تكلفة الإنتاج واستهلاك الطاقة للمتر المكعب من المياه المحلاة.
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