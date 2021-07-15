انطلاق الورشة الرئيسة لمنتدى الرياض الاقتصادي نهاية أغسطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، بتدشين الورشة الرئيسة في الأسبوع الأخير من أغسطس القادم بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين، وفق ما أعلنه رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد الراجحي، منوها أن المشاركة في الورشة ستكون عن بعد نظرا للظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا وتمشيا مع الضوابط والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

وأوضح الراجحي أنه سعيا لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المواطنين في مختلف مناطق المملكة في أعمال الورشة واختيار موضوعات دراسات الدورة العاشرة فقد تم إعداد استبيان الكتروني على موقع المنتدى: https://riyadhef.com/ يمكن من خلاله مشاركة الراغبين من المواطنين والمهتمين والمختصين في تقديم مقترحاتهم ومرئياتهم حول الدراسات التي ستطرح للنقاش في هذه الدورة.

وأشار الراجحي إلى أن اختيار الدراسات التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة سيكون وفقا لمحاور المنتدى التي تشمل (محور البيئة التشريعية والإجراءات، محور قطاع الأعمال، محور الموارد البشرية، محور الموارد الطبيعية، وأخيرا محور البنية التحتية)، مؤكدا العزم على المضي على ذات الدرب في أداء المنتدى لرسالته منذ انطلاق دورته الأولى كمؤسسة فكرية وبحثية رائدة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتعظيم مشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشاد بدور المنتدى الرائد في تقديم الحلول لمختلف القضايا الاقتصادية وتبني اقتراحات وتوصيات لدفع عجلة الاقتصاد واستدامة التنمية، مبينا أن المنتدى استطاع أن يعكس قدرة القطاع الخاص واستعداده لتحمل مسؤولياته والقيام بدوره في دفع جهود إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع مسـتهدفات رؤية المملكة2030، مشيرا إلى أهمية دور المنتدى في هذا المرحلة الهامة التي تشهد إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.