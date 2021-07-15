شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تقنية VoLTE لتحسين خدمات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري، لتحسين جودة خدمات الصوت، ويصل حجم الهواتف المستخدمة التي يمكنها استقبال هذه التقنية نحو 15 مليون جهاز.

ويقدم الخليج 365 أسئلة وأجوبتها حول التقنية الجديدة..

ما هى خدمة VoLTE؟

تقنية VoLTE اختصار لعبارة Voice over LTE وتعنى بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع، والشبكة التى تطبق تلك التقنية لا يكون لديها تردى بخدمة المحمول، لأنها تشترط حل المشكلات الفنية على الشبكة أولاً. وتوفر خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة، حيث تتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه.

ما هى مميزاتها؟

تسمح تقنية VoLTE بإجراء مكالمات فيديو وصوت عالية الجودة والوضوح، مع ضمان نقاء الصوت من خلال إلغاء الضجيج والضوضاء المصاحب للمكالمات الصوتية مما يجعلها مناسبة أكثر لإجراء اجتماعات صوتية لأكثر من طرفين، حيث تمكنهم من إجراء المكالمات الصوتية الجماعية مع عدد مشتركين يصل حتى إلى 7 أشخاص ومكالمات فيديو جماعية حتى 4 أشخاص وفقا لبعض تقارير .

هل كان معمول بها في مصر من قبل؟

لم يكن معمول بها بمصر مسبقًا، حيث كانت الشركات مشغلة خدمات الاتصالات قد تقدمت للجهاز للحصول على موافقته لاستخدام خدمات المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE لمشتركيها على شبكاتها، ووافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على البدء في اتاحة الخدمة بعد أن قامت الشركات باستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية لتقديم الخدمة.

هل يتحمل العميل أى تكلفة إضافية بسبب تطبيق هذه التقنية؟

لن يتحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي، وجاء اعتماد الجهاز لهذه الخدمة لما لها من أثر في رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة المعمول بها عالميًا.

ما هو عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة VoLTE؟

عدد مستخدمي خدمات التليفون المحمول المستفيدين من إتاحة التقنية الجديدة يقدر بنحو 15مليون مشترك وهم المشتركين الذين تدعم هواتفهم الذكية تقنية VoLTE، ومن المتوقع زيادة هذا العدد بالتزامن مع زيادة معدلات انتشار الهواتف الذكية التي تدعم هذه التقنية في السوق المصري، علمًا بأن الخدمة متاحة في المناطق التي يتوافر فيها التغطية باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع في مختلف مناطق السوق المصرى.