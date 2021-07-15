شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية الشرقية- إيسترن كومباني لتكريم لاعبيه للصعود للدورى الممتاز.. وأبطال النادى بمختلف الألعاب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام نادي الشرقية-إيسترن كومباني، احتفالية ضخمة لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لصعوده إلى الدوري الممتاز -لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه عام 1953- ليصبح "الشرقية" النادي رقم 75 تاريخيًا الذي يشارك في بطولة الدوري، كما كرم أبطال النادي بمختلف الألعاب الرياضية، وجاء الصعود تتويجًا لجهود إدارة النادي في توفير الدعم المالي والإداري للفريق منذ بداية الموسم لتحقيق حلم الصعود، وفي ضوء استراتيجية إدارة الشركة الشرقية-إيسترن كومباني لتطوير أنشطة النادي ودعمه للمنافسة فى الألعاب الرياضية المختلفة.

شارك فى احتفالية نادي الشرقية-إيسترن كومباني، والتى عقدت مساء الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، لصعود فريق كرة القدم للدوري الممتاز وتكريم أبطال الفرق الرياضية بنادى ايسترن كومباني الرياضي للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من المسئولين والشخصيات العامة من بينهم الكابتن مجدى عبد الغنى، سيف زاهر، وممثلي وسائل الإعلام والصحف.

ونجح نادي الشرقية- إيسترن كومباني فى الصعود للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد تصدره المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة الصعيد) بإجمالي 59 نقطة ليحجز البطاقة الثالثة للصعود مع فريقى فاركو وكوكاولا، ويصبح الفريق رقم 75 تاريخيًا الذي يشارك في الدوري المصري الممتاز منذ بدايته عام 1984، ويعقد على فريق الشرقية-إيسترن كومباني آمال ضخمة في مواصلة مسيرة الأداء الرائع وأن يصبح أحد أهم فرق الدوري، في ظل سعي إدارة الشركة في توفير المقومات الفنية والإدارية اللازمة لظهور الفريق بشكل مشرف.

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن فريق الشرقية-إيسترن كومباني نجح في إثبات جدارته في الصعود من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز نتيجة التجانس بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، موجها النصيحة لمسئولي شركة الشرقية ايسترن كومباني، بالمحافظة على عناصر فريق كرة القدم الصاعد مؤخرا للدوري الممتاز لموسم 2022/2021، وهي نفس النصيحة التي وجهها لفريق غزل المحلة العام الماضي عند صعوده لدوري هذا الموسم

وتمنى الوزير، التوفيق لفريق الشرقية الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وأن يحقق نتائج إيجابية والتواجد في المربع الذهبي، منوها بأهمية فصل إدارة النادي الرياضي عن الشركة الأساسية، على غرار ما تم بإنشاء نادي غزل المحلة لكرة القدم.

من جانبه قال المهندس تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية ايسترن كومباني، إن الشركة حرصت على تنظيم احتفالية ضخمة لتكريم فريق كرة القدم بالشركة لتحقيقه إنجاز الصعود للدوري الممتاز للمرة الأولى، وهذا ليس الإنجاز الأول للفريق الذي سبق أن حصد لقب دوري الشركات نحو 17 مرة، مشيرا إلى أن إنجاز فريق كرة القدم تزامن مع تحقيق الشركة نتائج أعمال تاريخية خلال العام المالي المنقضي 2020/2021، وسيتم الإعلان عنها قريبا.

ووجه "جاد الله"، رسالة للاعبين قائلا :"نقدر الجهد المبذول من كل فرد سواء اللاعبين أو الفنيين وغيرهم للوصول لحلم الصعود للدوري الممتاز، في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم كله وأثرت على كبرى الأندية العالمية، ونعدكم باستمرار الدعم للفريق في رحلة الدوري الممتاز ، لأن الصعود للدوري الممتاز ليس نهاية المطاف، بل بالعكس بداية لتحقيق تاريخ مشرف لفريق الشرقية-إيسترن كومباني".

في سياق متصل قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة نادي الشرقية-إيسترن كومباني، والرئيس الشرفي للنادي :"يسعدني المشاركة في احتفالية تكريم فريق كرة القدم والجهاز الفني للصعود للدوري الممتاز لأول مرة منذ تأسيس النادي عام 1953، وأن يصبح الفريق رقم 75 الذي يشارك ببطولة الدوري"، مضيفًا :"نأمل أن ينجح الفريق في الظهور بشكل مشرف وأن يقدم نتائج طيبة في أول موسم له في الدوري الممتاز، وأن يصبح أحد أهم المنافسين بالبطولة خلال المواسم المقبلة، ولذا سيواصل مجلس الإدارة توفير كافة الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف".

أضاف "أمان"، أن نادي الشرقية-إيسترن كومباني يهدف للمساهمة في تطوير الرياضة المصرية من خلال اكتشاف المواهب الرياضية وتطوير مستواها وصقل مهاراتها، مشيرًا إلى نجاح النادي في اكتشاف وتقديم العديد من المواهب للكرة المصرية آخرها حسين الشحات نجم النادي الأهلي، وعبد الحليم علي وطارق مصطفى نجوم نادي الزمالك، وسنواصل على نفس المسيرة بهدف تطوير الرياضة، وتحقيق نتائج قوية والمنافسة مع الكبار.

أشار هاني أمان، إلى أن إدارة نادي الشرقية-إيسترن كومباني لن تكتفي بتطوير نشاط كرة القدم فقط، ولكن لديها استراتيجية لتطوير الخدمات الرياضية والاجتماعية للنادي، وأن تنافس فرق النادي بمختلف الألعاب الرياضية على حجز مراكز متقدمة بالبطولات المحلية والدولية، وتقديم أبطال للمنتخبات القومية.

جدير بالذكر أن النادي قد حصد النادي مجموعة بطولات فردية وجماعية في عدد من الرياضات المختلفة بجانب كرة القدم واللي شملت الألعاب الجماعية مثل الكرة الطائرة – كرة السلة – الشطرنج – البليارد – الهوكي – التراياثلون والألعاب الفردية مثل الكاراتيه – التايكوندو – الكونغ فو.



















