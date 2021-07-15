شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. وزير البترول: صناعة البترول المصرية حاليا على الخريطة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365”، اليوم الخميس 15-7-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، من أهمها إعلان وزارة الإسكان عن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في منظومة المياه والصرف داخل محافظة الجيزة، بالإضافة إلى أن إعلان المصرية للاتصالات بدء فاتورة تحصيل فاتورة يوليو 2021 وغيرها.

وزير الإسكان: 17.4 مليار جنيه استثمارات بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تدعيم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة باستثمارات بلغت نحو 17 مليارا و400 مليون جنيه، خلال الفترة من العام 2014 وحتى العام 2021 منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها 15 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و 2.4 مليار جنيه ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية ومشروعات الإحلال والتجديد.

فاتورة التليفون الأرضى.. المصرية للاتصالات تبدأ تحصيل فاتورة يوليو 2021

بدأت الشركة المصرية للاتصالات فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021، وتستمر لمدة شهر حتى 14 اغسطس، ثم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 سبتمبر ثم يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط "إرسال واستقبال".

وزيرة التعاون الدولى: نعمل على خلق شراكات فعالة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعدد من رؤساء ومسئولي الغرف التجارية ومجالس وجمعيات الأعمال، وذلك في إطار المساعي التي تقوم بها الوزارة لتعزيز شراكة القطاع الخاص في الجهود التنموية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، واستمرارًا للجهود المبذولة خلال العام الجاري حيث تسعى وزارة التعاون الدولي أن يكون 2021 هو عام تحفيز القطاع الخاص، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز دوره في التنمية.

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بهيئة تعاونيات البناء

أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 722 و723 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوقي التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وديوان عام محافظة بورسعيد والأحياء.

التجارة: إبرام تعاقدات تصديرية بـ26 مليون دولار تشمل منتجات عدة قطاعات

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن البعثة التجارية الأولى لدولتي الكاميرون والسنغال حققت نتائج متميزة تضمنت الاتفاق على إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 26 مليون دولار لمنتجات الأسمنت والكلنكر ومواد العزل والأسمدة والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والمنتجات الغذائية والأدوات الصحية والمواسير البلاستيك وأنظمة الري والسجاد.

تعرف على مواعيد عمل البنوك فى أسبوع عيد الأضحى

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 وتنتهى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

وزير البترول: صناعة البترول المصرية حالياً على الخريطة العالمية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من قيادات شركة شلمبرجير العالمية ضم المهندس طارق رزق رئيس شركة شلمبرجير بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمهندس كريم بدوى المدير التنفيذى لشلمبرجير بمصر وشرق المتوسط والمهندس شريف بيومى الذى سيتولى المنصب خلفاَ للمهندس كريم بدوى، حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية بين قطاع البترول والشركة العالمية التى تعد من افضل مقدمى الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة فى صناعة البترول والغاز عالمياً اضافة الى دورها كمساهم رئيسى فى خطط تنمية الحقول وتحسين الانتاج وتدريب الكوادر البشرية ، كما تم بحث تطوير مجالات التعاون واقامة شراكات جديدة بين شركات القطاع وشلمبرجير .

23.7 % انخفاض فى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى بمصر عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس "النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثماري في مصر عام 2020 " ومن أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة ما يلي:

وبلغ إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 11404 (منهم 9767 ذكور بنسبة 85.6% ، 1637 إناث بنسبة 14.4%) أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2020 مقابــل 14950 أجنبي عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 23.7 % ويرجع ذلك للظروف الصحية التي أثرت على العالم بسبب جائحة كوفيد 19 (كورونا)، كما بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 4202 أجنبي بنسبة 36.8% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7202 أجنبي بنسبة 63.2%عام 2020 .