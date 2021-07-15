شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تغير نظرتها المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" مؤكدة تصنيفها عند A والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى عن تغير نظرتها المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" مؤكدة تصنيفها عند A، وقالت الوكالة إنه لا تزال تتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي.

وأضافت فيتش أن التمويلات الخارجية السعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط في 2021 تمثل مع ذلك اختبارا لزخم الإصلاح بما يشمل مجموع الأجور والدعم في السعودية، فيما تتوقع أن يتقلص عجز الموزانة السعودية إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وأضافت أن السياسة النقدية تميل لأن تكون مسايرة لاتجاهات أسعار النفط، وتتوقع أن يظل الإنفاق بالميزانية أفضل ارتكازا على خطط الميزانية في 2021.

ونوهت الوكالة على أن هناك عوامل تؤثر على التصنيف الائتماني منها ضعف مؤشرات الحوكمة والاعتماد على عائدات النفط، إضافة إلى ما تتعرض له الدول من صدمات جيوسياسية.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل تعتمد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.