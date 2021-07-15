عناية تتلقى تعميداً من مستشفى الدكتور سليمان فقيه لتقديم خدمات التأمين الصحي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن تلقيها تعميد مستشفى الدكتور سليمان فقيه بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 13 يوليو الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لعناية السعودية للعام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن عناية حققت صافي خسائر بلغ 21.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 10.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 45.1 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 61 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى التراجع في صافي نتائج الاكتتاب بـ 137.7%، بالإضافة إلى الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ 162%.

وعلى نحو آخر، انخفض صافي المطالبات المتحملة إلى 37.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغ 42.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.