شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف السعودي تحصل على تمويل مرابحة بقيمة 592 مليون ريال من بنكين محليين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخزف السعودي عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقه مع الشريعة الإسلامية من خلال البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة التمويل تبلغ 592 مليون ريال، علماً بأن الاتفاقية مدتها 5 سنوات تسدد على أساس ربع سنوي من خلال 20 قسط موزعة على الخمس سنوات القادمة.

وتستهدف الشركة من التمويل اعادة تمويل القروض القائمة لتخفيض تكاليف الاقتراض، بالاضافة إلى تلبية احتياجات الشركة المستقبلية، علماً بأن اتفاقيات التمويل لا تشمل على أي رهونات أو ضمانات مالية.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 70.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 10.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة المبيعات خلال هذا الربع، رافقه تحسن في هوامش الربحية وكذلك انخفاض في تكاليف المبيعات. بالاضافة الى إنخفاض تكاليف التمويل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2019، نتيجة سداد جزء كبير من القروض.