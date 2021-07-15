شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت ينبع" ترتفع 12% بالربع الثاني لانخفاض المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت ينبع، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 12.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 41.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 37.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 43.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 43.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومخصص الزكاة على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة زيادة كمية المبيعات المحلية ومبيعات التصدير وانخفاض متوسط أسعار البيع.

وانخفضت الإيرادات إلى 242.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 157 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 114.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 129.6 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 73.4 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 92.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض متوسط سعر البيع وما صاحبه من ارتفاع في تكلفة المبيعات أدى ذلك إلى انخفاض صافي الربح. هذا وقد ساعد الارتفاع في الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مخصص الزكاة تحسين صافي ربح الفترة.