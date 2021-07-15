شكرا لقرائتكم خبر عن "وقت اللياقة" تفتتح مركزاً جديداً للسيدات بمدينة الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركز رياضي جديد للسيدات في مدينة الرياض، وذلك بتاريخ اليوم الخميس الموافق 15 يوليو الجاري

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المركز الجديد يقع على طريق أمير المؤمنين عثمان بن عفان، حي الفلاح، في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 6.785 ألف متر مربع.

وبحسب البيان، يضم المركز 8 محلات تجارياً بمساحة إيجارية تبلغ 1,120 متر مربع.

ونوهت الشركة إلى أن إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة بلغ 138 مركزاً، هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن لجام حققت صافي خسائر بلغ 7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إيرادات العضوية والتدريب الشخصي والإيجارات بمقدار 49.12 مليون ريال ويمثل 24.85% بسبب إغلاق الأندية والصالات الرياضية في المملكة من 5 فبراير 2021 حتى 6 مارس 2021 كإجراء احترازي للتغلب على تفشي جائحة فيروس كورونا.