شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع مستفيدا من التوقعات الإيجابية حول الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، واستفاد المعدن النفيس من التوقعات حول الطلب، وذلك على الرغم من المخاوف حيال أكبر مستهلك للمعادن في العالم، وهي الصين.



يأتي ذلك في ظل إشارات على تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين بالتزامن مع زيادة المخزونات من النحاس، وهو ما ضغط على الأسعار.



وفي خطوة تبدو محاولة لدعم النمو المتباطيء، قرر البنك المركزي الصيني خفض متطلبات الاحتياطيات لدى البنوك، كما قررت البنوك الصينية تمديد أجل قروض جديدة في يونيو/حزيران بلغت قيمتها 2.12 تريليون يوان أي ما يعادل 327 مليار دولار مقارنة بقيمة القروض التي قدرت بنحو 1.5 تريليون يوان في مايو/أيار.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني سجلت نموا بنسبة 7.9% في الربع الثاني بيما توقع محللون نموا بنسبة 8%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 8.3% خلال الربع السنوي الثاني، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1%، في حين استقر معدل البطالة عند مستوى 5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 4.31 دولار للرطل.