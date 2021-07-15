شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية عقب بيانات مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال فضلا عن متابعة الأسواق لصدور نتائج أعمال الشركات.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني سجلت نموا بنسبة 7.9% في الربع الثاني بيما توقع محللون نموا بنسبة 8%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 8.3% خلال الربع السنوي الثاني، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1%، في حين استقر معدل البطالة عند مستوى 5%.



وأظهرت بيانات أيضا انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 360 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 386 ألف طلب في القراءة السابقة بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 350 ألفا.



وارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 34892 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4367 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 14640 نقطة.