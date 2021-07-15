شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الجدعان: استقرار النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني يعكس إيجابية الإصلاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • فيتش تعدل النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة"

قال محمد الجدعان، وزير المالية إن استقرارا النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني يؤكد ايجابية الإصلاحات، موضحا أن الاجراءات والاصلاحات انعكست ايجابيا على السياسة المالية وكفاءة العمل الحكومي.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش عدلت اليوم الخميس النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" ، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.

وأبقت فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند "A".