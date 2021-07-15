أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 15-7-2021

وأما عن أسعار العملات فى مصر تباينت بعض أسعار العملات بأخر أيام الأسبوع اليوم 15-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهم بالأمس، فى حين ارتفع سعر اليورو الأوروبى ، والجنيه الإسترلينى، والدينار الكويتى"، ليسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.