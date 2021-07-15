شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 15-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 15-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.43 ريال سعودى، فيما سجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.79 ريال سعودي.
وأما عن أسعار العملات فى مصر تباينت بعض أسعار العملات بأخر أيام الأسبوع اليوم 15-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهم بالأمس، فى حين ارتفع سعر اليورو الأوروبى ، والجنيه الإسترلينى، والدينار الكويتى"، ليسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع.
وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
سجل 1 يورو نحو 4.43 ريال سعودي.
سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.20 ريال سعودي.
سجل 1 دولار كندي نحو 2.99 ريال سعودي.
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.79 ريال سعودي .
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.48 ريال سعودي.
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 219.95 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 219.95 ريال بما يعادل 58.64$ سعر الذهب عيار 22بنحو 201.63 ريال بما يعادل 53.75$ سعر الذهب عيار 21بنحو 192.46 ريال بما يعادل 51.31$ سعر الذهب عيار 18بنحو 164.97 ريال بما يعادل 43.98$ سعر الذهب عيار 14بنحو 128.31 ريال بما يعادل 34.21$ سعر الذهب عيار 12بنحو 109.98 ريال بما يعادل 29.32$ سعر أوقية الذهببنحو 6,841 ريال بما يعادل 1,824$ سعر جنيه الذهببنحو 1,540 ريال بما يعادل 410.49$ سعر كيلو الذهببنحو 219,953 ريال بما يعادل 58,640$