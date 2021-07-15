شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يعتمد تقنية الـVoLTE لتحسين جودة خدمات الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري، والتي لم يكن معمول بها بمصر مسبقًا، حيث كانت الشركات مشغلة خدمات الاتصالات قد تقدمت للجهاز للحصول على موافقته لاستخدام خدمات المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE لمشتركيها على شبكاتها، ووافق الجهاز على البدء في اتاحة الخدمة بعد أن قامت الشركات باستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية لتقديم الخدمة.

ويأتى ذلك فى إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الارتقاء بجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وإثراء تجربة المستخدمين والتنسيق المستمر مع الشركات مقدمي خدمات الاتصالات لنشر أحدث الخدمات والتقنيات بسوق الاتصالات المصري.

هذا وتعد خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة حيث تتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه وذلك دون تحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي، وجاء اعتماد الجهاز لهذه الخدمة لما لها من أثر في رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة المعمول بها عالميًا.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن عدد مستخدمي خدمات التليفون المحمول المستفيدين من إتاحة التقنية الجديدة يقدر بنحو 15مليون مشترك وهم المشتركين الذين تدعم هواتفهم الذكية تقنية VoLTE، ومن المتوقع زيادة هذا العدد بالتزامن مع زيادة معدلات انتشار الهواتف الذكية التي تدعم هذه التقنية في السوق المصري، علمًا بأن الخدمة متاحة في المناطق التي يتوافر فيها التغطية باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع في مختلف مناطق السوق المصري.