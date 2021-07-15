شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 15-7-2021 أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.46جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.38جنيه للشراء، و18.54جنيه للبيع، وفى بنك البركة" سجل 18.49 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، أما فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، مقابل 49.31 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 52.01 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.91 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.48 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.46 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.38 جنيه.

18.62 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.54 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.46 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.46 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.49 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.49 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.51 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.51 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.45 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.