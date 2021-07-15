شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحاول استئناف مكاسبه قبل استكمال شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد تراجعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، ضمن محاولات استئناف المكاسب التي توقفت مؤقتا بالأمس بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال الجزء الأول من شهادته النصف سنوية أمام الكونغرس ،ومن المقرر استكمال الشهادة فى وقت لاحق اليوم ، فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

زاد مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 92.53 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.39 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.27 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، يأتي بعد الجزء الأول من الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ، والتي قلصت من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ،إن ارتفاع التضخم بالفترة الأخيرة يبدو مرتبطا بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ،وأنه سيكون من الخطأ التصرف مع هذا الأمر قبل الأوان ،وأضاف أن الظروف الاقتصادية لتقليص شراء السندات لا تزال بعيدة المنال.

بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش يستكمل "جيروم باول" الجزء الثاني من الشهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،وإذا لم يأتي بجديد فالعملة الأمريكية مرشحة لمزيد من الخسائر أمام سلة من العملات العالمية.