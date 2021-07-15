شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 4 أسابيع قبل استكمال شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،يأتي هذا قبل استكمال الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

انخفضت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.2% إلى 1,823.48$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,827.53$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,834.14$ الأعلى منذ 16 حزيران/يونيو الماضي.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،تحت تأثير تصريحات جيروم باول خلال النصف الأول من شهادته النصف السنوية أمام الكونغرس.

قال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ،إن ارتفاع التضخم بالفترة الأخيرة يبدو مرتبطا بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ،وأنه سيكون من الخطأ التصرف مع هذا الأمر قبل الأوان ،وأضاف أن الظروف الاقتصادية لتقليص شراء السندات لا تزال بعيدة المنال.

بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش يستكمل "جيروم باول" الجزء الثاني من الشهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،إضافة المزيد من الأدلة حول استمرار السياسة النقدية شديدة السهولة لأطول فترة ممكنة ، سوف يرتفع الذهب لمستويات أعلى جديدة خلال أربعة أسابيع.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 2.91 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,034.37 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 أيار/مايو الماضي.